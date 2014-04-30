Визуализация витражей в интерьере (работа для СПб)

Для сайта компании, изготавливающей витражи, требуется пара десятков фотографий готовой продукции в интерьере. Желаемый уровень работ — в приложении.

Ищем творческого художника/моделлера с хорошим вкусом, который готов предложить свои идеи на встрече (вы, разработчик сайта и владелец бизнеса) в Петербурге в Невском или Кировском районе города.

Чёткого ТЗ пока нет, обсудить его планируем при встрече. Исходников изображений тоже нет (по крайней мере, в хорошем качестве), есть идеи и примеры готовых работ.

Цену (или разброс цен) за 1 работу или примерную стоимость всей работы вы можете указать в отклике или в ЛС.