Нарисовать 2 картинки по технике безопасности

Оба рисунка выполняются на одном листе. Слева — неправильное поведение, справа — правильное.

Смысл инструкции

- Нельзя входить в замкнутое пространство, не получив предварительных указаний от руководителя работ и не имея письменного разрешения на вход и выполнение работ

Рисунок — Раздолбай заходит в тяжелую бункерную дверь типа бомбоубежища — слева, рисунок перечеркнут как на запрещении курить, справа — он же (серьезный), рядом с ним руководитель, передает ему бумагу с надписью «Разрешение на вход»

Рисунки должны быть выполнены в графическом стиле типа

http://www.vvcti.ru/images/catalog/00000168_3.jpg

http://www.penza-gorod.ru/images/news/news_text_641_5270_1.jpg

http://www.venta2.ru/images/catalog/169_9.jpg

Прошу указать стоимость работы и сроки