Нарисовать 2 картинки по технике безопасности

Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок348 просмотров
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Нарисовать 2 картинки по технике безопасности

Оба рисунка выполняются на одном листе. Слева — неправильное поведение, справа — правильное.

Смысл инструкции

- Нельзя входить в замкнутое пространство, не получив предварительных указаний от руководителя работ и не имея письменного разрешения на вход и выполнение работ

Рисунок — Раздолбай заходит в тяжелую бункерную дверь типа бомбоубежища — слева, рисунок перечеркнут как на запрещении курить, справа — он же (серьезный), рядом с ним руководитель, передает ему бумагу с надписью «Разрешение на вход»

Рисунки должны быть выполнены в графическом стиле типа

http://www.vvcti.ru/images/catalog/00000168_3.jpg

http://www.penza-gorod.ru/images/news/news_text_641_5270_1.jpg

http://www.venta2.ru/images/catalog/169_9.jpg

Прошу указать стоимость работы и сроки

10 лет назад
wingsksp
Сергей 
61 годРоссия
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
Выбранный исполнитель
anrimatis
30 летУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
10 лет назад
$10
2 дня
Отличный, вменяемый исполнитель! Адекватен, и, самое главное, отвечающий за свои слова!
Подробное описание требований. Моментальная оплата. Отличный заказчик