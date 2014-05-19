Нарисовать картинку для сайта

Иллюстрации и РисункиЗавершен23 заявки301 просмотр
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Картинка следующая:

имя фамилия (стильным строгим шрифтом). и между ними микрофон в стиле ретро (фото имеется) и на стойке микрофона галстук-бабочка

10 лет назад
gigri
40 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
newface
33 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
3 года назад
10 лет назад
$10
2 дня
Все сделано очень качественно. Очень доволен работой
Интересная работа, толковый заказчик, советую к сотрудничеству )
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