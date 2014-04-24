Привлекающее внимание изображение.

Нужно привлекающее внимание (цепляющее) изображение на тему гаджетов. Несколько штук. Длинна по горизонтали не меньше 600 пикселей.

Цену предлагате за единицу. Заявки без цены не рассматриваю.

Портфолио приветствуется.