Разработка игры

Иллюстрации и РисункиЗакрытнет заявок144 просмотра
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Для разработки игры требуется команда разработчиков, так же принимаются отдельные заявки от специалистов-фрилансеров.

Форма работы удаленная, полный рабочий день.

Срок разработки проекта 9-12 мес.

Если большинство исполнителей будут территориально находиться в одном городе, то будет организован уютный офис под проект.

Первоначально требуется разработать игру под платформы: iOS, Android

Под данный проект планируются следующие позиции в команде:

- Программист (2 позиции)

- Дизайнер (2 позиции)

- 3д дизайнер, аниматор, скриптер

- Гейм дизайнер

- Менеджер проекта

Для формирования бюджета необходимо получить предложение по ценообразованию.На каких условиях вы готовы с нами сотрудничать (по часовая, месячная, разовая оплаты) данный пункт касается фрилансеров.

Принимаются заявки от студий, мы готовы полностью отдать вам проект на аутсорс, если ваши условия сотрудничества будут нам подходить.

Подробное описание проекта в приложении. В описании указана игра, тематике и стилю которой необходимо будет придерживаться. Техническое решение проекта полностью зависит от исполнителей, мы готовы рассматривать ваши предложения по более быстрой и качественной реализации функционала игры.

В дальнейшем, после запуска, планируется поддержка и развитие проекта силами сформированной команды.

Требуется полная разработка игры, создание графики, отрисовка персонажей, разработка функционала, тестирование, запуск и т.д.

Рассматриваются предложения от исполнителей:

- Из Беллоруссии (преимущественно Минск)

- Из Украины (преимущественно Киев)

- Из России (примущественно Москва)

Принимаются так же заявки от исполнителей из других городов, но самое главное соответствение указанным регионам.

Просим указывать ссылки на портфолио, сайты или успешно реализованные проекты(игры) в похожей или близкой тематике.

Будем рады ответить на любые возникшие вопросы.

10 лет назад
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Роман 
32 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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