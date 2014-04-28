Нарисовать портрет

$50
Иллюстрации и РисункиЗавершен10 заявок201 просмотр
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Необходимо нарисовать лицо с фотографии в предложенном стиле - в перекрепленных файлах. Размер в высоту 500 PX. За подробностями в скайп.

10 лет назад
bruhanovp
Павел 
36 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
Выбранный исполнитель
samfam
Юля 
34 годаУкраина
12 лет в сервисе
Была
3 года назад
10 лет назад
$7
1 день
Качество работы Юли меня очень порадовало. В минимальные сроки и за "приятную" сумму сделала качественную работу. Всем рекомендую обращаться именно к ней!
Было приятно с вами работать: задача поставлена четко, оплата совершена вовремя. Буду рада дальнейшему сотрудничеству.
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