Нарисовать портрет

Добрый день, уважаемые исполнители! Нужно сделать для сайта http://smotorss.ru/ картинку с паззлами, чтобы было аккуратно и со вкусом.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо нарисовать лицо с фотографии в предложенном стиле - в перекрепленных файлах. Размер в высоту 500 PX. За подробностями в скайп.
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