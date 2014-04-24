Нарисовать логотип

Иллюстрации и РисункиЗавершен13 заявок208 просмотров
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Нужно нарисовать логотип в формате cdr.

Логотип на сайте www.npnas.ru и в приложении.

Работу надо выполнить в ближайший часы.

10 лет назад
jb13gh
37 летРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
S-Designs
46 летУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 лет назад
10 лет назад
$10
1 день
Все супер! Рекомендую!
Быстрый проект, контактность постоянная, задача ясная и конкретная, оплата СРАЗУ! Рекомендую и надеюсь на сотрудничество в будущем.
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