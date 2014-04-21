Десять коллажей для приложения

нужно пять смешных коллажей или скетчей для приложения, можно рисовать, можно делать технические коллажи, лишь бы это было или смешно или интересно или забавно и качественно.

нужна возможность в коллаж добавлять свое лицо.

чем крупнее место для лица тем лучше (ну или как Вам кажется лучше)

присылайте примеры работ, похожие на то, что Вы можете сделать, или Ваши идеи.

очень нужен человек которому это интересно.

возможные темы:

знаменитости

смешные люди (можно искать фото на стоках)

смешные животные

взаимоотношения супругов

выяснение отношений

темы от 16+ не нужны

итд итп

Вы можете делать коллажи на разные темы или на одну, которая Вам нравится