Отрисовать машину в разборе

Иллюстрации и РисункиЗакрыт2 заявки209 просмотров
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Нужна машина в разборе для калькулятора кузовного ремонта.

Работа именно для иллюстратора, потому как дизайнер ничего найти не смог, так как нужно несколько ракурсов.

Должно выглядеть реалистично.

В приложении архив со всеми элементами которые нужно отобразить.

Приложение tipen-dat.png - это как выглядит калькулятор в проф. программе, но там очень много лишних элементов.

avtomobili_v_razbore.jpg - должно быть что то вроде этого, только седан, чтобы были задние двери. Хотите, можете эту "дорихтовать.

Ширина картинки 800 пикселей, не меньше.

razbor.jpg - тут как раз седан, но прорисовка хуже и качество плохое.

На калькуляторе будет выбираться деталь на этой картинке, и подсвечиваться.

Как-то так.

Может быть 1-3 картинки. Допустим одна машина внешний вид, где можно выбрать внешний обвес, бампера и стекла и другие картинки уже без бампера и дверей, чтобы выбрать внутренние элементы + другой угол обзора, если все элементы не уместятся в одной проекции.

10 лет назад
MafiyaRU
Арсений 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
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