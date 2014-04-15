Нарисовать дома в векторе

Есть фотка товара надо убрать фон и сделать картинку товара для интернет-магазина. Чтоб картинка сама себя продавала и вызывало желание приобрести. Сделать надо быстро. Указывайте вашу цену в предложении и добавляйтесь в скайп если есть вопросы.