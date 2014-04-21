Нарисовать 3 слайда на сайт

Отличный исполнитель, все сделано точно в срок. Лучшее соотношениее цена/качество из всех заявленных исполнителей. Были даже несколько удивлены насколько удачно вписались слайды в наш дизайн. Исправлять вообще ничего не пришлось :) Думаю, еще не раз обратимся.