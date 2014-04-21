Необходимо нарисовать эскизы модных образов. Исполнителю предоставим описание того, что должно быть на картинке: "платье-баллон, шляпка с полями, ботильоны на шнуровке, шарфик, сумочка-багет" и примерное фото, какую одежду мы имеем в виду приблизительно. Переносить можно ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется нарисовать 3 слайда на сайт. Размеры - 780*300px
Структура:
- Сам фон слайда
- Большой стикер: название + цена
Стикер в 3 цветовых вариантах, не растрированные шрифты в PSD.
Пример - http://bellemart.ru
Выбор исполнителя в основном на основе портфолио.
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