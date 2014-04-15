Отрисовка схемы

Необходимо нарисовать эскизы модных образов. Исполнителю предоставим описание того, что должно быть на картинке: "платье-баллон, шляпка с полями, ботильоны на шнуровке, шарфик, сумочка-багет" и примерное фото, какую одежду мы имеем в виду приблизительно. Переносить можно ...