Нарисовать иллюстрации для сайта

$500
Иллюстрации и РисункиЗакрыт9 заявок334 просмотра
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Доброго времени суток! Необходимо нарисовать около 40 иллюстраций под размер 450x250 px. Идеи для композиций можете брать со стоков, откуда угодно, но переводить в требуемый вид. Стиль и качество исполнения должно быть аналогично примеру в приложении. По оплате готовы работать по следующей схеме 400 руб. за иллюстрацию без внесения изменений, 500 руб. с учетом внесения изменений. Более подробно при общении с кандидатом. Прошу указывать сроки за указанный объем работы.

10 лет назад
maksimka44
Максим 
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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