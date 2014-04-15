Нарисовать иллюстрации для сайта

Доброго времени суток! Необходимо нарисовать около 40 иллюстраций под размер 450x250 px. Идеи для композиций можете брать со стоков, откуда угодно, но переводить в требуемый вид. Стиль и качество исполнения должно быть аналогично примеру в приложении. По оплате готовы работать по следующей схеме 400 руб. за иллюстрацию без внесения изменений, 500 руб. с учетом внесения изменений. Более подробно при общении с кандидатом. Прошу указывать сроки за указанный объем работы.