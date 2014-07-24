Рендеринг из существующих исходников

Имеется исходник рендеринга брелоков для сайта www.o-key.su

Необходимо сделать несколько других сцен:

1. Как на картинке все брелоки 6-ти цветов вместе (белый с синим, зеленый с белым, красный с белым, синий с белым, желтый с черным, и серебристый с черным) с русским текстом http://i.imgur.com/sGq00kl.png Должно получиться одно изображение

2. Тоже самое, все брелоки 6-ти цветов вместе, брелоки с английским текстом. Должно получиться 1 изображение.

3. Как на картинке все брелоки 6-ти цветов (белый с синим, зеленый с белым, красный с белым, синий с белым, желтый с черным, и серебристый с черным) http://i.imgur.com/d91w5f1.png Должно получиться 1 изображение. Язык не имеет значение так как видна будет только лицевая сторона, а она на всех языках одинаковая.

4. Как на картинке каждый брелок по отдельности на русском языке и на английском языке (белый с синим, зеленый с белым, красный с белым, синий с белым, желтый с черным, и серебристый с черным) http://i.imgur.com/TiwjmFs.png Должно получиться 12 изображений

5. Как на картинке каждый брелок по отдельности на русском я английском языках. http://i.imgur.com/jViOnbt.png Должно получиться 12 изображений. На изображении должен быть брелок одного цвета, а не разных как на картинке.

Тексты будут предоставлены исполнителю

Исходник в 3DMAX прикреплен к заданию