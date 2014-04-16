Сделать из фотографии шарж

Необходимо оформить 43 рисунка в определенной стилистике Рисунки основ есть - первый рисунок. Нужно сохранить позы, но сделать рисунок более стильным - приблизительно так, как показано на втором рисунке. Дать фон и сделать фигуры другого ...
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Добрый день! Необходимо отрисовать лица с нескольких фотографий под шаржи (но без особых преувеличений пропорций частей лица. Т.е. минимально искажая и максимально оставляя так, как на оригинале). Фотографий будет около 10. Если вас не затруднит, укажите, пожалуйста, стоимость обычных "быстрых" набросков карандашом, которые буквально за несколько минут делаются и варианты в полноцвете. А также интересует стоимость рисунка в векторе (или это не влияет на стоимость при использовании графического планшета?)
Фотографии вышлю исполнителю. По сути, это обычные фотографии с изображением человека, сделанные, в основном, на цифровой фотоаппарат.
Бюджет, к сожалению, не большой. Спасибо за внимание.
P.S. Также очень приветствуются уже готовые примеры в портфолио, чтобы можно было легче ориентироваться в нужном направлении.
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