Сделать из фотографии шарж

Добрый день! Необходимо отрисовать лица с нескольких фотографий под шаржи (но без особых преувеличений пропорций частей лица. Т.е. минимально искажая и максимально оставляя так, как на оригинале). Фотографий будет около 10. Если вас не затруднит, укажите, пожалуйста, стоимость обычных "быстрых" набросков карандашом, которые буквально за несколько минут делаются и варианты в полноцвете. А также интересует стоимость рисунка в векторе (или это не влияет на стоимость при использовании графического планшета?)

Фотографии вышлю исполнителю. По сути, это обычные фотографии с изображением человека, сделанные, в основном, на цифровой фотоаппарат.

Бюджет, к сожалению, не большой. Спасибо за внимание.

P.S. Также очень приветствуются уже готовые примеры в портфолио, чтобы можно было легче ориентироваться в нужном направлении.