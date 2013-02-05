realty_plus

Добрый день! Необходимо отрисовать лица с нескольких фотографий под шаржи (но без особых преувеличений пропорций частей лица. Т.е. минимально искажая и максимально оставляя так, как на оригинале). Фотографий будет около 10. Если вас не затруднит, ...