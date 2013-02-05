realty_plus

Станислав realty_plus

 
50 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
Оптимальный подбор жилья, выгодные условия, качественный сервис

  • Перевод видео с английского на русский

    Добрый день! Хотелось бы восстановить старый, ностальгический для многих сериал, который показывали в начале 90-х ("The Littlest Hobo" - "Маленький бродяга"). Сериал является детским. Всего в сети существует всего-лишь несколько серий на русском, остальные серии ...

    Переводы14 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Сделать из фотографии шарж

    Добрый день! Необходимо отрисовать лица с нескольких фотографий под шаржи (но без особых преувеличений пропорций частей лица. Т.е. минимально искажая и максимально оставляя так, как на оригинале). Фотографий будет около 10. Если вас не затруднит, ...

    Иллюстрации и Рисунки8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Разработка фирменного стиля

    $250

    Здравствуйте. Требуется создать фирменный стиль для молодой, но быстро развивающейся фирмы. ФС должен выглядеть дорогим и солидным. Туда входят: - логотип; - двусторонняя визитка; - конверт с окошечком; - папка; ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Разработка фирменного стиля для риелторской фирмы

    Для молодой риэлторской фирмы требуется создать фирменный стиль (логотип, бланк, конверт, папка, визитка). Требования к работе: должно все выглядеть солидно, строго, надежно. По цветам конкретных предпочтений нет. Примерный ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Просьба указывать сроки ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

Savik89
36 лет
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
26 отзывов(-1)
$95
10 баллов
12 лет назад
Разработка фирменного стиля для риелторской фирмы
Рад сотрудничеству со Станиславом! Работать с ним легко, приятно. Предоставил понятное и хорошо оформленное ТЗ. на сообщения реагировал быстро. С оплатой тоже никаких проблем не возникло. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Дмитрий выполнил все качественно, быстро и, самое главное, стильно! Учел все пожелания, был вежлив в общении. Предоставил несколько вариантов, быстро реагировал на поправки в ходе работы. Очень рекомендую для сотрудничества как качественного, надежного и ответственного работника!
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