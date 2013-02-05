realty_plus

Добрый день! Хотелось бы восстановить старый, ностальгический для многих сериал, который показывали в начале 90-х ("The Littlest Hobo" - "Маленький бродяга"). Сериал является детским. Всего в сети существует всего-лишь несколько серий на русском, остальные серии ...
- Переводы14 заявокЗакрыт11 лет назад
Добрый день! Необходимо отрисовать лица с нескольких фотографий под шаржи (но без особых преувеличений пропорций частей лица. Т.е. минимально искажая и максимально оставляя так, как на оригинале). Фотографий будет около 10. Если вас не затруднит, ...Иллюстрации и Рисунки8 заявокЗакрыт11 лет назад
- $250
Здравствуйте. Требуется создать фирменный стиль для молодой, но быстро развивающейся фирмы. ФС должен выглядеть дорогим и солидным. Туда входят: - логотип; - двусторонняя визитка; - конверт с окошечком; - папка; ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад
Для молодой риэлторской фирмы требуется создать фирменный стиль (логотип, бланк, конверт, папка, визитка). Требования к работе: должно все выглядеть солидно, строго, надежно. По цветам конкретных предпочтений нет. Примерный ТЗ вышлю выбранному исполнителю. Просьба указывать сроки ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен12 лет назад