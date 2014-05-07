Перевод видео с английского на русский

ПереводыЗакрыт14 заявок330 просмотров
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Добрый день! Хотелось бы восстановить старый, ностальгический для многих сериал, который показывали в начале 90-х ("The Littlest Hobo" - "Маленький бродяга"). Сериал является детским. Всего в сети существует всего-лишь несколько серий на русском, остальные серии канули в никуда. Ранее данный сериал переводил и озвучивал телеканал "РТР", обращались в телеканал - никаких записей уже, к сожалению, не осталось. Субтитров нет (если бы были, перевели бы сами). Все, что есть - это серии на английском языке.

Так вот, хотелось бы узнать, во сколько приблизительно обойдется перевод одной серии (~20 минут без титров)? При условии, что не нужно создавать субтитры с таймингом. Да и сам текст необязательно создавать, если вам будет проще записывать текст по ходу просмотра через микрофон или на диктофон. Подойдут любые варианты осуществления перевода.

Дополнительно: сколько будет стоить расшифровка видео (перевод с английской дорожки в английский текст)?

Да, забыл добавить: сроки не критичны, скорее даже, напротив, рассматривается длительное планомерное сотрудничество, т.к. в общем счете 114 серий, из них лишь около 20 на русском. Да и все равно субтитры нужно еще успевать составлять + пока человек наш озвучит.

Также приветствуется знание, если я не ошибаюсь, жаргона, идиом и прочих устойчивых оборотов в фразах.

Вот пример серии, чтобы было представление:

http://www.youtube.com/watch?v=08O9j0rLXqk SaveFrom.net

10 лет назад
realty_plus
Станислав 
49 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
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