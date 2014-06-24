Перевод каталога с английского на русский

Здравствуйте! Влада - один из лучших представителей сообщества фрилансеров. Работа выполнена профессионально и ранее заданных сроков работ, так как возникла ситуация, когда потребовалось ускорить их выполнение. Влада пошла на встречу и работа была завершена раньше, чем планировалось изначально (конечно, без потери качества). Результатом очень доволен. Будем развивать наше сотрудничество и далее. Спасибо!