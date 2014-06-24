Перевод каталога с английского на русский

$250
ПереводыЗавершен17 заявок416 просмотров
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Перевод и оформление (подготовка для печати) брошюры (30 стр) и каталога (370 страниц) с продукцией (КИПиА) с английского на русский. Брошюра в формате .cdr, каталог в формате pdf.

10 лет назад
trushkoff1
Александр 
44 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
Wolfilla
37 летУкраина
15 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$40
3 дня
Здравствуйте! Влада - один из лучших представителей сообщества фрилансеров. Работа выполнена профессионально и ранее заданных сроков работ, так как возникла ситуация, когда потребовалось ускорить их выполнение. Влада пошла на встречу и работа была завершена раньше, чем планировалось изначально (конечно, без потери качества). Результатом очень доволен. Будем развивать наше сотрудничество и далее. Спасибо!
приятный в общении заказчик. четкая постановка задачи. рекомендую
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