Срочный перевод ролика 2 минуты eng-ru

ПереводыЗавершен4 заявки252 просмотра
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Срочный перевод ролика 2 минуты eng-ru

http://www.youtube.com/watch?v=K4AJDFPIkjc

нужно сегодня

вот практически готовый перевод

http://www.youtube.com/watch?v=amDJIKwxufY

оплата киви, яндекс, сбер, вебмани,

10 лет назад
Innox
42 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
lanox
45 летРоссия
16 лет в сервисе
Была
5 месяцев назад
10 лет назад
$5
1 день
Быстро, профессионально. спасибо
Чёткая постановка задачи, быстрая оплата, приятное во всех отношениях сотрудничество.
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