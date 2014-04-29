Верстка документа Word в брошуру

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Есть документ в Word-е с рисунками (9 страниц) его нужно перевести в брошуру для дальнейшей печати. Только Украина

10 лет назад
Wolflikker
Роман 
44 годаУкраина
11 лет в сервисе
Был
4 года назад
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