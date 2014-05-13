Переводчик бизнес корреспонденции

Требуется перевод бизнес корреспонденции с английского/русского на французский и обратно.

На постоянной основе. График преимущественно свободный.

Базовая корреспонденция всего около 10000 знаков (письма, анкеты, договора).

Помимо перевода базовой (шаблонной) корреспонденции необходима будет оперативная языковая поддержка (перевод поступающей корреспонденции, который невозможно ясно перевести через системы автоматического перевода без потери смысла, а так же перевод ответов на нестандартные письма)

Объем работы по потоковому переводу порядка 300-500 писем в месяц (в основном не более 100-200 знаков каждое).