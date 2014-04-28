Перевод с англ. простой инструкции к наушникам

Перевод статей популярных англоязычных бизнес-изданий Inc., Entrepreneur, ... Постоянная работа 2-3 статьи в неделю. В дальнейшем возможно больше. Стоимость 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Требуется перевести инструкцию к bluetooth наушникам (в прил), отформатировать в Ворде в удобно-читаемый вид.
Инструкция простая.
500 руб.
Нужно быстро.
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