Перевод с англ. простой инструкции к наушникам

$15
ПереводыЗавершен8 заявок187 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Требуется перевести инструкцию к bluetooth наушникам (в прил), отформатировать в Ворде в удобно-читаемый вид.

Инструкция простая.

500 руб.

Нужно быстро.

10 лет назад
ulzuber
53 годаРоссия
11 лет в сервисе
Был
год назад
Выбранный исполнитель
needLogin
Анатолий 
32 годаУкраина
10 лет в сервисе
Был
2 года назад
10 лет назад
$15
1 день
Переведено качественно и в срок. Цена приемлема. Рекомендую!
Отличный заказчик, рекомендую к сотрудничеству.
  • Похожие заказы

  • Сельское хозяйство, рус-анг, 5-8 страниц

    $50

    Добрый день! Нужен перевод нескольких страниц с английского на русский язык. Подробности: 1) направление: с английского на русский язык. 2) тематика: сельское хозяйство, инструкция к пестицидам, формат PDF. 3) объем общий: примерно 5–8 страниц (по 1800 знаков); это часть ...

    Переводы7 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Перевод статей с английского на русский

    $500

    пример http://www.cooksdirect.com/product/commercial-fryers-buying-guide/resources аналогичных статей будет 94, в среднем по 2000-3000 символов. Указывайте срок выполнения. Студентам с гугл-переводчиком тут не место! Без предоплаты. Оплата за каждые 10 статей. Можно встретиться в нашем Киевском или Московском офисе.

    Переводы27 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Нем-рус. перевод

    $50

    Здравствуйте, уважаемые дамы и господа-фрилансеры! Ищу желающего выполнить следующий заказ: 1. Языковая пара: с немецкого на русский. 2. Тематика: социально-медицинская (уход за пожилыми людьми в специализированном заведении). Лексика общая, без специальных терминов. 3. Объем: общий - 15,5 стр. из ...

    Переводы4 заявки
    Закрыт
    10 лет назад

  • Переводчик на удаленной основе

    Всем желаю здравствовать! Друзья, В бюро переводов требуются переводчики на удаленной основе. Оплата сдельная (зависит от языка перевода), не пыльная... Кому интересно наше предложение предлагаю заполнить прикрепленную анкету и отправить ее на почту (указанна в анкете или ...

    Переводы11 заявок
    Закрыт
    10 лет назад