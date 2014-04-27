Сельское хозяйство, рус-анг, 5-8 страниц

Перевод статей популярных англоязычных бизнес-изданий Inc., Entrepreneur, ... Постоянная работа 2-3 статьи в неделю. В дальнейшем возможно больше. Стоимость 100 рублей за 1000 знаков без пробелов.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый день!
Нужен перевод нескольких страниц с английского на русский язык. Подробности:
1) направление: с английского на русский язык.
2) тематика: сельское хозяйство, инструкция к пестицидам, формат PDF.
3) объем общий: примерно 5–8 страниц (по 1800 знаков); это часть документа, объем можно согласовать.
6) срок: 1 день.
7) оплата: системой Webmoney, Яндекс-Деньги, карта Visa в течение 3 рабочих дней после получения перевода;
8) стоимость: по 5 долларов за страницу 1800 знаков
8) исполнителем выберу 1–2 переводчиков, чей перевод тестового отрывка понравится больше; 50 слов текста для пробного перевода приводится ниже.
В контактах укажите ICQ и/или мобильный, чтобы быстрее согласовать размещение заказа.
С уважением,
Александр
P.S. Публиковать пробный перевод в тексте предложения в общем доступе не надо, отправляйте пробный перевод на email или личным сообщением.
Переводить гуглом нет смысла, это все умеют бесплатно.
Текст для пробного перевода (50 слов):
ENVIRONMENTAL HAZARDS
This pesticide is toxic to fish and aquatic invertebrates. Drift or runoff may adversely affect aquatic invertebrates or
nontarget plants. Do not apply directly to water, to areas where surface water is present or to intertidal areas below the
mean high water mark. Do not contaminate water by cleaning of equipment or disposal of equipment washwaters.
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