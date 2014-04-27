Перевод с английского на русский.

Добрый день! Aspect Translation Company приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков в языковой паре ENG-RU для участия в проектах по тематике «Маркетинг» Требования: - профильное образование; - опыт переводов в данной тематике от 3-ех лет; - понимание терминологии и ...
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Художественная литература. Автор зовут Christopher Patten.
Не успеваю сам перевести. Часть книги переведена.
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