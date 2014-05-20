Переводчики ENG-RU Marketing

ПереводыЗакрыт6 заявок317 просмотров
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Добрый день!

Aspect Translation Company приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков в языковой паре ENG-RU для участия в проектах по тематике «Маркетинг»

Требования:

- профильное образование;

- опыт переводов в данной тематике от 3-ех лет;

- понимание терминологии и грамотный стиль изложения.

Если Вы заинтересованы, отправляйте Ваше резюме на наш почтовый адрес

Контактное лицо - Валерия

Требуемое программное обеспечение: TRADOS 2009/2011.

10 лет назад
Anastasia_aspect
34 годаУкраина
10 лет в сервисе
Была
9 лет назад
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