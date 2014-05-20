Переводчики ENG-RU Marketing

Необходимо находить и переводить статьи на темы которые я указала. Переводы с какого языка мне не важно. Мне необходим конечный результат. Статьи на данные темы чаще всего публикуются на: Английском, Индийском, Китайском, Немецком, Французском языках. ...
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Добрый день!
Aspect Translation Company приглашает к сотрудничеству внештатных переводчиков в языковой паре ENG-RU для участия в проектах по тематике «Маркетинг»
Требования:
- профильное образование;
- опыт переводов в данной тематике от 3-ех лет;
- понимание терминологии и грамотный стиль изложения.
Если Вы заинтересованы, отправляйте Ваше резюме на наш почтовый адрес
Контактное лицо - Валерия
Требуемое программное обеспечение: TRADOS 2009/2011.
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