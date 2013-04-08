Перевод текстов

Перевод на английский технической документации для веб-сервиса.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Необходимо находить и переводить статьи на темы которые я указала.
Переводы с какого языка мне не важно. Мне необходим конечный результат.
Статьи на данные темы чаще всего публикуются на: Английском, Индийском, Китайском, Немецком, Французском языках.
Можно использовать промт или гугл переводчик. И очеловечивать своими словами.
1500 символов =1 статья= 100 рублей.
Работа не на один год
Найти и перевести статьи о:
-полимерном сырье;
-полиэтиленовая упаковка;
-утилизация и переработка отходов.
Новость должна быть свежая, не более суток.
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