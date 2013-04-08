Перевод текстов

Необходимо находить и переводить статьи на темы которые я указала.

Переводы с какого языка мне не важно. Мне необходим конечный результат.

Статьи на данные темы чаще всего публикуются на: Английском, Индийском, Китайском, Немецком, Французском языках.

Можно использовать промт или гугл переводчик. И очеловечивать своими словами.

1500 символов =1 статья= 100 рублей.

Работа не на один год

Найти и перевести статьи о:

-полимерном сырье;

-полиэтиленовая упаковка;

-утилизация и переработка отходов.

Новость должна быть свежая, не более суток.