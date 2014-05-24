Перевод с русского на немецкий

Нужен человек с хорошим навыком перевода текстов о стартапах и IT-продуктах, со знанием базовой IT-терминологии и правилами ее употребления (mobile, cloud, SaaS и пр.) Целевая аудитория - американские венчурные капиталисты, сотрудники венчурных фондов. Тематика текста 1) заявка компании ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Текст в приложении. Срок сдачи 24 апреля до 12:00.
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