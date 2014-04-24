Перевести маркетинговый текст об IT продукте

$250
ПереводыЗавершен8 заявок228 просмотров
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Нужен человек с хорошим навыком перевода текстов о стартапах и IT-продуктах, со знанием базовой IT-терминологии и правилами ее употребления (mobile, cloud, SaaS и пр.)

Целевая аудитория - американские венчурные капиталисты, сотрудники венчурных фондов.

Тематика текста

1) заявка компании на участие в конкурсном отборе в американский акселлератор. Компания выпускает программный продукт

2) текста для 2 страниц на сайте продукта

В приложении текст заявки для ознакомления. В доке ~400 слов. Полный объем текстов составляет 1200 символов.

Срок - к вечеру среды

Самый крайний срок (при котором мне будет ну очень неудобно интегрировать результаты работы - но все таки можем успеть) - к вечеру пятницы.

10 лет назад
mLearner
Эмиль 
36 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
9 лет назад
Выбранный исполнитель
TranslationEnRu
Олена 
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Была
год назад
153 отзыва
10 лет назад
$35
1 день
Елена справилась с работой хорошо. Четко уложилась в обозначенные сроки (хотя надо признать, что сроки мы поставили очень сжатые). По деньгам "срочность" вышла не сильно дорого. Поэтому мы остались довольны. Были небольшие шероховатости с узкопрофильной лексикой (буквально пара слов) - но такие тонкости знают либо носители языка, либо люди, погруженные именно в нашу узкую тему,работающие именно в этой отрасли (IT/Mobile/mLearning). Поэтому мы довольны результатом и считаем, что за свои деньги получили более чем хороший результат. Еще раз спасибо Елене, что выручила нас в столь жесткой ситуации по срокам.
Эмиль заказывал перевод и редактуру текстов. Задание поставил довольно подробно, чётко и внятно. Внёс оплату перед началом работы в полной мере и без задержек. После сдачи мной переведённых текстов Эмиль потрудился выслать мне кое-какие уточнения по переводу специфических терминов, за что ему огромное спасибо!
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