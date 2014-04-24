Перевести маркетинговый текст об IT продукте

Елена справилась с работой хорошо. Четко уложилась в обозначенные сроки (хотя надо признать, что сроки мы поставили очень сжатые). По деньгам "срочность" вышла не сильно дорого. Поэтому мы остались довольны. Были небольшие шероховатости с узкопрофильной лексикой (буквально пара слов) - но такие тонкости знают либо носители языка, либо люди, погруженные именно в нашу узкую тему,работающие именно в этой отрасли (IT/Mobile/mLearning). Поэтому мы довольны результатом и считаем, что за свои деньги получили более чем хороший результат. Еще раз спасибо Елене, что выручила нас в столь жесткой ситуации по срокам.