Нем-рус, 25стр. до вечера понед.

​Уважаемые переводчики! Просим рассмотреть наш запрос на письменный перевод.

Направление перевода: нем-рус

Тематика: см. вложение (НЕ ПРИСТУПАТЬ!)

Требования по существу к процессу и результату перевода: http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/trebovaniya (ред. 2013-10-01)

(!) Начало работы по переводу с вашей стороны означает прочтение и полное принятие вами требований.

Объём работы (стандартных страниц=1800 знсп): 25 (переводу подлежит только не зачёркнутый текст)

Выдача задания: задание готово к выдаче

Срок сдачи: понедельник 21 апреля 17:00, вы можете предложить свой срок.

Оплата: 230 рублей за 1800 знсп (Если вы крайне заинтересованы - предложите меньше. Если считаете, что стоимость недооценена - предложите больше).

Просим сообщать о заинтересованности взяться за данное задание.

Способы оплаты (обязательно к прочтению и принятию): https://www.dropbox.com/s/de1r6xo57jao2kl/Oplata.doc

Порядок оплаты, санкции за некачественный перевод, опоздание и ​т. п.​ (обязательно к прочтению и принятию): http://www.alfa-perevod.ru/ru/translation/legal-niceties