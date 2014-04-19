Перевод с английского, тема Hazards identification

ПереводыЗавершен14 заявок210 просмотров
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Нужно перевести с английского 3 файла в формате ворд (~ 9000 символов), 1 файл в PowerPoint (~ 700) и 1 файл в PDF (~ 14000). Переводы должны быть в формате ворд, файл PowerPoint - в PowerPoint.

10 лет назад
helenao
Елена 
58 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
10 лет назад
Выбранный исполнитель
irisha64
32 годаРоссия
15 лет в сервисе
Была
8 лет назад
10 лет назад
$5
1 день
Огромное спасибо Ирине за качественное выполнение весьма непростых специализированных текстов. Работа выполнена в очень короткие сроки и с хорошим качеством. Рекомендую!
Прекрасный заказчик! все в срок, оплата заранее, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
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