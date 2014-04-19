Перевод с английского, тема Hazards identification

Добрый день. Очень простой перевод (2 абзаца текста для редакции сайта) с русского на английский. Это «приветственное письмо». Могу выбрать 2х исполнителей. Оплата небольшая и/или за отзыв. Оставлять заявки только здесь.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно перевести с английского 3 файла в формате ворд (~ 9000 символов), 1 файл в PowerPoint (~ 700) и 1 файл в PDF (~ 14000). Переводы должны быть в формате ворд, файл PowerPoint - в PowerPoint.
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