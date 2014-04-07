Профессиональный переводчик англ,кит skype: chineselady111
2008-2014 Томский Политехнический Университет, ИМОЯК, лингвист-переводчик. Языки китайский, английский
Работаю в системе уже 3 года, опыт перевода медицинских, технических текстов (газовые турбины), деловой документации, текстов по технике безопасности, сайтов
Всегда рада выполнить работу быстро, качественно и в срок
Всегда в скайпе chineselady111
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Отзывы заказчиков
$15
9 баллов
11 лет назад
Кроме некоторых сложностей со спецтерминологией (что более чем ожидаемо, посему не является недостатком) - никаких проблем.
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик, все оплатил в срок, еще и в более выгодной для меня форме. Приятно было общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
$23
10 баллов
11 лет назад
Спасибо, Ирина
Ответный отзыв
Все отлично, заказчик даже согласился на предоплату, хотя это не было оговорено заранее. Большое спасибо за сотрудничество и надеюсь на дальнейшее:)
$5
10 баллов
11 лет назад
PowerPoint
Огромное спасибо Ирине за качественное выполнение весьма непростых специализированных текстов. Работа выполнена в очень короткие сроки и с хорошим качеством. Рекомендую!
Ответный отзыв
Прекрасный заказчик! все в срок, оплата заранее, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
$10
10 баллов
11 лет назад
Очень доволен работой! Все быстро в срок и ни каких проблем! В дальнейшем буду обращаться еще!!!
Ответный отзыв
Довольна сотрудничеству, все быстро и без проблем
$4
10 баллов
11 лет назад
Работа выполнена качественно и в срок
Ответный отзыв
Отличный заказчик! Все оплатил во время, согласился подождать, пока не освобожусь. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Переводы
15 отзывов
от $120
от 1 дня
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Редактирование и Корректура
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от $120
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