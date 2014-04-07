irisha64

Ирина irisha64

 
34 года
16 лет на фриланс-бирже
Была
10 лет назад
Профессиональный переводчик англ,кит skype: chineselady111

2008-2014 Томский Политехнический Университет, ИМОЯК, лингвист-переводчик. Языки китайский, английский

Работаю в системе уже 3 года, опыт перевода медицинских, технических текстов (газовые турбины), деловой документации, текстов по технике безопасности, сайтов

Всегда рада выполнить работу быстро, качественно и в срок

Всегда в скайпе chineselady111

Отзывы заказчиков

inometa
52 года
15 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$15
9 баллов
11 лет назад
Перевод руководства пользователя англ->рус
Кроме некоторых сложностей со спецтерминологией (что более чем ожидаемо, посему не является недостатком) - никаких проблем.
Прекрасный заказчик, все оплатил в срок, еще и в более выгодной для меня форме. Приятно было общаться. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
juicemaster
Яков 
56 лет
19 лет в сервисе
Был
4 года назад
$23
10 баллов
11 лет назад
Перевод мануала ENG-RUS с версткой под оригинал
Спасибо, Ирина
Все отлично, заказчик даже согласился на предоплату, хотя это не было оговорено заранее. Большое спасибо за сотрудничество и надеюсь на дальнейшее:)
Ответный отзыв
helenao
Елена 
59 лет
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$5
10 баллов
11 лет назад
Перевод с английского, тема Hazards identification
PowerPoint
Огромное спасибо Ирине за качественное выполнение весьма непростых специализированных текстов. Работа выполнена в очень короткие сроки и с хорошим качеством. Рекомендую!
Прекрасный заказчик! все в срок, оплата заранее, надеюсь на дальнейшее сотрудничество!!!
Ответный отзыв
antazy
37 лет
19 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Перевод сайта
Очень доволен работой! Все быстро в срок и ни каких проблем! В дальнейшем буду обращаться еще!!!
Довольна сотрудничеству, все быстро и без проблем
Ответный отзыв
vasya38
45 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$4
10 баллов
11 лет назад
Перевести текст на английский
Работа выполнена качественно и в срок
Отличный заказчик! Все оплатил во время, согласился подождать, пока не освобожусь. Рекомендую всем и надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Ответный отзыв
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