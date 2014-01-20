Перевод с русского на английский язык

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Завершен29 заявок610 просмотров

Здравствуйте.

Нужен переводчик для письменного перевода с русского на английский язык.

Тематика: общая, интервью, новости.

Предоплата.

Прошу в заявках указывать:

1. Стоимость перевода страницы 1800 знаков с пробелами.

2. Объем текста, который можете перевести до пятницы, 20 декабря включительно.

Спасибо.

11 лет назад
Rina83
Рина 
42 года
16 лет в сервисе
Была
9 лет назад

Выбранные исполнители

ZukhraTasalieva
Зухра 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
11 лет назад
$6
1 день
Качество перевода хорошее, сроки соблюдены. Спасибо.
Осталась очень довольна сотрудничеством с Риной! Она четко объяснила суть задания, постоянно находилась на связи, вовремя оплатила аванс и вторую часть гонорара. Одним словом, профессиональный и порядочный заказчик. Всем рекомендую!
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад
$90
3 дня
Все ок
Отличный заказчик, отличный заказ
irisha64
Ирина 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$5
1 день
Все ок
Все прошло замечательно!
CheshirCote
Джулия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
$70
3 дня
Все ок
Хороший, добросовестный заказчик
maryska_mango
Марина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$20
2 дня
Спасибо, перевод ок
Благодарю за приятное сотрудничество.
katerina18
Екатерина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
$60
4 дня
Перевод качественный, спасибо
Понравилось сотрудничать с Риной, работа хорошо организована и четко поставлены задачи. Сразу сделана предоплата и быстро оплачена вторая часть по завершению работы. Спасибо!
vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$126
4 дня
Спасибо, перевод точно в сроки
Заказчик на 10 с плюсом.
Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$115
4 дня
Качественный перевод, все сроки соблюдены, спасибо.
Рина, спасибо за интересный проект и приятное сотрудничество. Обращайтесь!
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
$4
4 дня
Прекрасный перевод и что важно точно в срок. Спасибо!
Сотрудничеством осталась очень довольна! Всем рекомендую таких прекрасных заказчиков! Спасибо :)
oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
$3
5 дней
Качественный перевод и что особенно важно точно в требуемый срок.
Спасибо за сотрудничество, Рина. Четкое задание, мгновенная оплата - все замечательно!
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад
$324
5 дней
Прекрасная работа! Быстрый и качественный перевод
Спасибо за заказ!

Заявки фрилансеров

ZukhraTasalieva
Зухра 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
год назад
4 отзыва
11 лет назад
Fremdtext
39 лет
15 лет в сервисе
Была
16 дней назад
11 лет назад
irisha64
Ирина 
34 года
16 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
CheshirCote
Джулия 
35 лет
12 лет в сервисе
Была
2 года назад
11 лет назад
maryska_mango
Марина 
34 года
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
katerina18
Екатерина 
46 лет
12 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 лет назад
vladch29
41 год
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
Anna_B
Анна 
38 лет
17 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
pretty_angel_077
Юлия 
37 лет
15 лет в сервисе
Была
2 месяца назад
11 лет назад
oxi230284
Оксана 
41 год
13 лет в сервисе
Была
5 лет назад
11 лет назад
TranslationEnRu
Олена 
40 лет
18 лет в сервисе
Была
2 года назад
154 отзыва
11 лет назад

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