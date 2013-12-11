Перевод информации с финского сайта

Необходимо найти и перевести на русский язык информацию на сайте федерации пулевой стрельбы Финляндии.

Задание состоит из двух частей.

1. Поиск в календаре открытых кубков или турниров по стрельбе из пневматического пистолета. Подчеркиваю именно открытых, т.е. в которых могут участвовать иностранцы по приглашению. За период Январь - Июнь 2014 года.

2. Выборочный перевод полученных положений о соровнованиях.

Требуется человек хорошо владеющий финским языком.