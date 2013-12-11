необходимо выполнить перевод текста. с русского на испанский. текст во вложении. срок 2 дня.
Перевод информации с финского сайта
Необходимо найти и перевести на русский язык информацию на сайте федерации пулевой стрельбы Финляндии.
Задание состоит из двух частей.
1. Поиск в календаре открытых кубков или турниров по стрельбе из пневматического пистолета. Подчеркиваю именно открытых, т.е. в которых могут участвовать иностранцы по приглашению. За период Январь - Июнь 2014 года.
2. Выборочный перевод полученных положений о соровнованиях.
Требуется человек хорошо владеющий финским языком.
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