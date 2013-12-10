Рерайтер по офтальмологии

Ищем талантливого автора для наполнения новостной части ведущего офтальмологического портала. Суть работы - перевод с английского на русский и популярная адаптация новостных сообщений, тезисов и статей из специализированных журналов. Ссылки и материалы мы предоставляем. Обычный объем 1 новостной единицы - 1,5-3,5 тысяч знаков.

В качестве презентации своих возможностей просим подготовить материал по данной ссылке: http://www.medicalnewstoday.com/releases/269561.php. Для нашей оценки имеет значение не количество знаков, а качество работы.

Способность говорить просто и весело о сложном, но в рамках литературного русского - гарантированный повод сотрудничать с Вами.

Мы не ограничены указанным бюджетом и готовы к долгосрочному сотрудничеству.