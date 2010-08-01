Ищем талантливого автора для наполнения новостной части ведущего офтальмологического портала. Суть работы - перевод с английского на русский и популярная адаптация новостных сообщений, тезисов и статей из специализированных журналов. Ссылки и материалы мы предоставляем. Обычный ...