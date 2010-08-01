eyedoctor

Трофимов eyedoctor

 
48 летРоссия/Москва
13 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайтер по офтальмологии

    $250

    Ищем талантливого автора для наполнения новостной части ведущего офтальмологического портала. Суть работы - перевод с английского на русский и популярная адаптация новостных сообщений, тезисов и статей из специализированных журналов. Ссылки и материалы мы предоставляем. Обычный ...

    PHP
    Переводы9 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Рерайтер по офтальмологии

    $250

    Для увеличения активности новостной части ведущего офтальмологического ресурса требуется перевод и изложение в популярной форме публикаций из англоязычной специальной литературы. Заказчик предоставляет исполнителю ссылки на тезисы или полнотекстовые версии статей в научных журналах. Задача исполнителя ...

    PHP
    Копирайтинг1 заявка
    Закрыт
    10 лет назад

  • Сверстать 67 статей

    Необходимо сверстать описания лекарственных препаратов, взятых из публичных источников (например, vidal.ru, webapteka.ru и т.п.) по шаблону. Список интересующих препаратов и шаблон - во вложении. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки выполнения всего объема работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Качественный медицинский контент

    Требуется написание нескольких качественных статей по тематике глазной хирургии. Свободное владение английским языком практически обязательно в связи с тем, что многие источники не доступны на русском. Объем статей - не менее 2-3К знаков. Крайне важны ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад
Отзывы фрилансеров
Intcorp
40 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
2 года назад
$25
10 баллов
13 лет назад
Сверстать 67 статей
Никаких проблем по проекту и по оплате с заказчиком не было)
Прекрасно справился с заданием. Рекомендую.
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