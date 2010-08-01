Ищем талантливого автора для наполнения новостной части ведущего офтальмологического портала. Суть работы - перевод с английского на русский и популярная адаптация новостных сообщений, тезисов и статей из специализированных журналов. Ссылки и материалы мы предоставляем. Обычный ...
- $250Переводы9 заявокЗакрыт10 лет назад
- $250
Для увеличения активности новостной части ведущего офтальмологического ресурса требуется перевод и изложение в популярной форме публикаций из англоязычной специальной литературы. Заказчик предоставляет исполнителю ссылки на тезисы или полнотекстовые версии статей в научных журналах. Задача исполнителя ...Копирайтинг1 заявкаЗакрыт10 лет назад
Необходимо сверстать описания лекарственных препаратов, взятых из публичных источников (например, vidal.ru, webapteka.ru и т.п.) по шаблону. Список интересующих препаратов и шаблон - во вложении. Пожалуйста, укажите стоимость и сроки выполнения всего объема работы.HTML-верстка1 исполнительЗавершен13 лет назад
Требуется написание нескольких качественных статей по тематике глазной хирургии. Свободное владение английским языком практически обязательно в связи с тем, что многие источники не доступны на русском. Объем статей - не менее 2-3К знаков. Крайне важны ...Копирайтинг1 исполнительЗакрыт13 лет назад