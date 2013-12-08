Перевод текста на азербайджанский

Красящая крем краска для волос.

Инструкции по использованию:

Необходимо диагностировать перед использованием: структуру кожи и волос, Натуральный цвет, Процент седых волос, Желаемый цвет (клиента), Выбор оттенка, Выбор объема H202. Желаемый тон волос определяется по таблице цветов.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ: Одеть защитную накидку. Тщательно расчесать не мытые сухие волосы. Перед тем как начать смешивание краски необходимо надеть специальные защитные перчатки. Не использовать металлические емкости для смешивания краски.

ТЕХНИКА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: седые волосы более 50–60%, смешать 50 мл крема с 75 мл Н202 10–20 объем. Натуральные волосы и модный рефлекс: смешать 50 мл крема с 75 мл Н202 20/30/40 объем. Для осветления на 4 тона с суперосветлителями необходимо смешать 50 мл крема с 100 мл Н202 40 объем. Добавить по чуть-чуть Н202 в краску и тщательно перемешать.

ВРЕМЯ выдержки: 20 минут для окраски с низким оксидированием, 30 мин для окрашивания седых волос и окраски тона на тон. 45 минут для сильного осветления натурального цвета. С помощью сухого теплого воздуха уменьшается время держания.

ПО ОКОНЧАНИЮ КРАСКИ: промыть осторожно волосы. Специальный шампунь для окрашенных волос. Дальнейший уход специальными средствами для окрашенных волос.

ОБЪЕМЫ Н202: 10 для окраски тона на тон, 20 для окраски после обесцвечивания, для окрашивания седых волос, для осветления от 1 до 2 тона, 30 для окрашивания седых волос и для более блестящей окраски, для осветления от2 до 3 тона, 40 для сильного осветления с суперосветлителями, для осветления до 3–4 тона.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: содержит аммиак, диаминобензин, толуилендиамины, резорцин. Использовать предназначенные защитные перчатки во всех четырех фазах аппликации, при манипуляции и при окончательном промывании волос. Во избежании аллергической реакции перед применением краски необходимо проверить кожу на чувствительность (ТЕСТ НА ВОСПРИИМЧИВОСТЬ). Запрещается наносить краску на поврежденную, воспаленную, раздражительную или же подверженную какой-либо болезни кожу головы. Тщательно прополоскать волосы от краски по окончанию ее применения. Избегайте попадания в глаза. В случае контакта с глазами, немедленно промыть глаза теплой водой. Не использовать для окраски бровей и ресниц. Хранить в недоступном для детей месте. Придерживаться инструкции по применению.

СТОЙКАЯ КРЕМ-КРАСКА ДЛЯ ВОЛОС

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ. Может вызвать аллергическую реакцию. Избегайте попадания краски в глаза; в случае попадания немедленно промойте их водой. Не используйте продукт для окрашивания ресниц и бровей. После использования тщательно промойте волосы водой. При окрашивании пользуйтесь резиновыми перчатками. Храните продукт в недоступном для детей месте. Перед использованием проведите тест на восприимчивость препарата. Прочтите инструкцию по применению и меры предосторожности (внутри упаковки) и соблюдайте их.

Состав: диаминобензин, диаминотолуол, резорцин, аммиак.

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: Может вызвать аллергическую реакцию. Избегайте попадания краски в глаза; в случае попадания немедленно промойте их водой. Не используйте препарат для окрашивания ресниц и бровей. После использования тщательно промойте волосы водой. При окрашивании пользуйтесь резиновыми перчатками. Храните продукт в недоступном для детей месте. Перед использованием проведите тест на восприимчивость препарата. Для этого нанесите небольшое количество краски на вымытую с мылом кожу на предплечье или за ухом, а через 24 часа смойте ее водой с мылом. Если раздражения нет, можно использовать краску по назначению; если же наблюдаются зуд, покраснение или опухание, следует отказаться от ее применения. Не рекомендуется использовать продукт людям, у которых в прошлом наблюдалась негативная реакция на окраску волос и людям с чувствительной кожей головы. Также не следует использовать краску, если на коже головы имеются раздражения или раны. Если в течение нескольких дней после окрашивания на коже появились раздражение или сыпь, возникло опухание глаз или лица, немедленно обратитесь к врачу. СМЕШИВАНИЕ. Смешайте в пластмассовой посуде 50 мл крема-краски Life Color Plus и 75 мл крема-окислителя 6%(20 vol), 9% (30 vol) или 12% (40 vol) либо, при использовании интенсивно осветляющих красок, 100 мл крема-окислителя 12 % (40 vol). Для получения более насыщенного цвета смешайте крем-краску Life Color Plus с кремом-окислителем 6% (20 vol), 9% (30 vol) или 12% (40 vol) в соотношении 1:1. Информацию о методах и продолжительности окрашивания можно узнать из таблицы цветов.