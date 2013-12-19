Необходимо перевести текст с английского на русский. В приложении файл. Необходимо сделать перевод с 305 страницы до 311. Господа фрилансеры, жду ваши предложения по цене и срокам.
Перевести с EN на RU три видеоролика. Текст
Требуется перевести с английского на русский три видеоролика, в текст.
Тематика офтальмология.
Ссылки на ролики:
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-1.mp4 4:20
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-2.mp4 1:29
https://dl.dropboxusercontent.com/u/8320130/video-3.mp4 1:12
Для заявки от вас нужна цена в WMR и перевод первых 21 секунд второго ролика
Выбранный исполнитель
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
У моих друзей сильно болен ребеночек. Они собрали деньги и на эти деньги удалось сделать обследование в Германии (в России врачи не смогли поставить диагноз в течение полугода). Необходимо перевести на русский язык выписку из ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Необходимо быстро перевести два мануала (в архиве по ссылке http://www.espressomaster.ru/fri.zip) с версткой в Word с картинками и пр., максимально близко к оригиналу. В итоговой версии инструкция только на русском, остальные языковые версии не нужны. ...Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Коллеги, добрый день! Есть резюме с опытом работы. Английский перевод сделан, но где то с помощью онлайн переводчика. Нужен проверить грамматику, правописание, синтаксис и исправить. Только для исполнителей с ...Переводы6 заявокЗакрыт11 лет назад
Нужен переводчик испанский язык перевести документ (деловое письмо). Формат А4. Объем 3596 знаков без пробелов. Тема - недвижимость и ее юридические аспекты. Оплата: - новичкам в сервисе только ...Переводы3 заявкиЗакрыт11 лет назад
необходимо перевести на китайский язык около 150 000 символов, т.е. около 30-40 страниц Укажите где Вы изучали китайский язык. Желательно примеры работ.Переводы5 заявокЗакрыт11 лет назад
В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам. Преимущества сотрудничества: - долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста; - отзывы ...Переводы21 заявкаЗакрыт11 лет назад
Здравствуйте! Предлагаем Вам проект по переводу приложения к контракту около 10 страниц с английского на русский. Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский Тематика: IT контракты Объем — ...Переводынет заявокЗакрыт11 лет назад
- $100
Здравствуйте. Мне нужно перевести инструкцию, в которой описаны условия получения доступа к Api Taobao. Перевод нужен грамотный. Гугл не справляется. Необходимо понять, что именно китайцы хотят. Цену предлагайте.Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад