Здравствуйте! Предлагаем Вам проект по переводу приложения к контракту около 10 страниц с английского на русский. Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский Тематика: IT контракты Объем — ...
Нужны хорошие переводчики с английского на русский
В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам.
Преимущества сотрудничества:
- долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста;
- отзывы о проделанной вами работе;
- своевременная и гарантированная оплата.
Требования:
- вам должна нравиться работа переводчика :);
- вдумчивый подход к работе: внимательность к деталям, отличное владение русским языком, точный и литературно качественный перевод, способность точно следовать глоссарию и другим требованиям к переводу, умение искать терминологию;
- владение или готовность освоить CAT-программы;
- быстрый ответ на предложения о работе;
- возможность получать оплату через Webmoney.
Ставка зависит от качества перевода и оговаривается индивидуально, решение о начале сотрудничества принимается на основании присланных образцов переводов или, если по каким-то причинам вы не можете их прислать – по результатам тестирования (не более 1 стр.).
Просьба информацию о себе, резюме, образцы переводов (только с английского на русский) и желаемую ставку (просьба указывать в USD за 1 800 знаков оригинала с пробелами) высылать по адресу: [email protected], а также разместить заявку на сайте. В имени файла с резюме должна быть ваша фамилия, в поле темы письма укажите EN-RU-TOUR (только эти символы, ничего более). Просьба точно соблюдать формат заявок, все заявки, присланные другим способом или не соответствующие вышеуказанным требованиям, рассматриваться не будут.
В связи с большим количеством заявок ответ получат только кандидаты, прошедшие предварительный отбор по результатам рассмотрения информации в Вашей заявке. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!
Заявки фрилансеров
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