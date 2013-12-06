Нужны хорошие переводчики с английского на русский

В группу переводчиков для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики-фрилансеры с английского на русский язык по разным тематикам.

Преимущества сотрудничества:

- долгосрочное сотрудничество, интересные проекты, все возможности для профессионального роста;

- отзывы о проделанной вами работе;

- своевременная и гарантированная оплата.

Требования:

- вам должна нравиться работа переводчика :);

- вдумчивый подход к работе: внимательность к деталям, отличное владение русским языком, точный и литературно качественный перевод, способность точно следовать глоссарию и другим требованиям к переводу, умение искать терминологию;

- владение или готовность освоить CAT-программы;

- быстрый ответ на предложения о работе;

- возможность получать оплату через Webmoney.

Ставка зависит от качества перевода и оговаривается индивидуально, решение о начале сотрудничества принимается на основании присланных образцов переводов или, если по каким-то причинам вы не можете их прислать – по результатам тестирования (не более 1 стр.).

Просьба информацию о себе, резюме, образцы переводов (только с английского на русский) и желаемую ставку (просьба указывать в USD за 1 800 знаков оригинала с пробелами) высылать по адресу: [email protected], а также разместить заявку на сайте. В имени файла с резюме должна быть ваша фамилия, в поле темы письма укажите EN-RU-TOUR (только эти символы, ничего более). Просьба точно соблюдать формат заявок, все заявки, присланные другим способом или не соответствующие вышеуказанным требованиям, рассматриваться не будут.

В связи с большим количеством заявок ответ получат только кандидаты, прошедшие предварительный отбор по результатам рассмотрения информации в Вашей заявке. Надеюсь на плодотворное сотрудничество!