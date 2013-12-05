Здравствуйте. Мне нужно перевести инструкцию, в которой описаны условия получения доступа к Api Taobao. Перевод нужен грамотный. Гугл не справляется. Необходимо понять, что именно китайцы хотят. Цену предлагайте.
Тематика IT контракты, en>ru.
Здравствуйте!
Предлагаем Вам проект по переводу приложения к контракту около 10 страниц с английского на русский.
Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский
Тематика: IT контракты
Объем — 18000 знаков с пробелами.
Срок выполнения: желательно сегодня, пятница, 06 декабря, к 20:00 МСК, возможно поделю на 2х или продлю до завтрашнего дня.
Ставка: перевод 9 дол/2000 знаков
Срок оплаты: через 30 дней после сдачи проекта
Способ оплаты: moneybookers, paypal, (редко использую webmoney), банковские переводы.
Если желаете взяться за выполнение данного проекта, пришлите ответ с указанием возможности выполнить качественный перевод в указанные сроки. Предпочтение исполнителям с подобными техническими проектами в портфолио или резюме, а также наличие более 3-х способов связи.
Благодарен за Ваш ответ.
С уважением,
Андрей Анисимов
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $100Переводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики с русского на английский. Тематика статей: - facebook - вконтакте - одноклассники - twitter - gmail - ...Переводы20 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется качественный перевод технических статьей на тему веб-программирования на PHP, Javascript, HTML5... Пример статьи в прикрепленном документе.Завершен11 лет назад
- $5
Ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.chinaprices Срок: 1–2 дня.Завершен11 лет назад
- $5
Ссылка на приложение: https://play.google.com/store/apps/details?id=ru.chinaprices Срок: 1-2 дня.Завершен11 лет назад
Необходима помощь в нахождении терминов на английском языке , взятый из англоязычный газет/журналов. 3 euphemisms 3 borrowings (for the last 5 years) 3 cases of nonce use of idioms 3 neologismПереводы4 заявкиЗакрыт11 лет назад
Требуется оперативно перевести резюме на английский язык. Объем 6 страниц, 886 слов, 6926 символов. Предлагайте вариантыЗавершен11 лет назад
Необходимо сделать перевод текста листовки с 2 сторон и разработать аналогичную листовку в Corel. (для печати в типографии). Размер А4 Листовка - http://yadi.sk/d/W-U3m1rmDoow3Завершен11 лет назад
Есть: Описания товаров на английском в csv файле Нужно: перевести с помощью автоматического переводчика на русский, чтобы текст был осмысленный П.С. 20 т. товаров. Нужен именно машинный перевод, никакого ручного ...Переводы18 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо оперативно перевести аннотацию к работе на английский язык.Завершен11 лет назад