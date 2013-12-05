Тематика IT контракты, en>ru.

Здравствуйте!

Предлагаем Вам проект по переводу приложения к контракту около 10 страниц с английского на русский.

Информация о проекте: Направление перевода: английский-русский

Тематика: IT контракты

Объем — 18000 знаков с пробелами.

Срок выполнения: желательно сегодня, пятница, 06 декабря, к 20:00 МСК, возможно поделю на 2х или продлю до завтрашнего дня.

Ставка: перевод 9 дол/2000 знаков

Срок оплаты: через 30 дней после сдачи проекта

Способ оплаты: moneybookers, paypal, (редко использую webmoney), банковские переводы.

Если желаете взяться за выполнение данного проекта, пришлите ответ с указанием возможности выполнить качественный перевод в указанные сроки. Предпочтение исполнителям с подобными техническими проектами в портфолио или резюме, а также наличие более 3-х способов связи.

Благодарен за Ваш ответ.

С уважением,

Андрей Анисимов