Перевод с Китайского на Русский

$100
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Закрыт4 заявки224 просмотра

Здравствуйте. Мне нужно перевести инструкцию, в которой описаны условия получения доступа к Api Taobao. Перевод нужен грамотный. Гугл не справляется. Необходимо понять, что именно китайцы хотят.

Цену предлагайте.

11 лет назад
Sekoko
Глеб 
34 года
13 лет в сервисе
Был
3 месяца назад

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