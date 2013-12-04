Для долгосрочного сотрудничества требуются переводчики с русского на английский. Тематика статей: - facebook - вконтакте - одноклассники - twitter - gmail - ...
Перевод с Китайского на Русский
Здравствуйте. Мне нужно перевести инструкцию, в которой описаны условия получения доступа к Api Taobao. Перевод нужен грамотный. Гугл не справляется. Необходимо понять, что именно китайцы хотят.
Цену предлагайте.
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