Нужно сделать перевод шапки сайта, основного меню, и материалов которые подключены к меню, статьи переводить ненужно. http://bus-partner.ru Перевод нужен на английский, финский, китайский язык. Пишите кто на какой может)
Вычитка и правка английского текста
Приветствую.
Необходима вычитка и правка английского текста (текст для видеоролика, 1600 символов).
Все ошибки и исправления должны быть выделены в тексте.
Обязательное требование: знание английского языка в совершенстве.
Текст доступен в приложении. Ссылку на видео, при необходимости, вышлю в личку, после выбора исполнителя. Спасибо.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
нужно перевести деловое письмо на английский язык. размер - до 1/4 листа А4 нужно сделать перевод в течении 30 минут цена: 3$Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
1.Нужен перевод текста на юридическую тематику. Отсканированный текст приложен. 2. Выбрать из текста отдельные хорошие юр. термины и выписать их с транскрипцией. 3. Написать 15-20 предложений на англ. языке (с переводом) о будущей ...Переводы2 исполнителяЗавершен11 лет назад
1. Требуется перевод каталога спортивной продукции. С английского (есть вариант немецкого) на русский. Перевод некоторых специальных терминов готов подсказать. Срок исполнения в районе недели. P.S. Проект отредактирован!Переводы1 исполнительЗавершен11 лет назад
Есть пул текстов по веб-тематике (дизайн, разработка, создание сайтов), которые нужно перевести на китайский. Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 знаков и, по возможности, ссылки на портфолио. Наличие портфолио - ...Закрыт11 лет назад
Необходимо отмодерировать базу статусов на немецком языке (более 5000 штук). Поправить, одобрить корректные, удалить некорректные. Статусы присылают постоянно, поэтому сотрудничество может быть продолжено и далее. Более подробно объясню при общении.Закрыт11 лет назад
- $50
Добрый вечер! Нужна корректировка и проверка перевода текста брошюры. Вложенный файл Word необходимо проверить и перевести, остальные листы брошюры необходимо перевести весь имеющийся текст. НУЖНО ОЧЕНЬ СРОЧНО!!Закрыт11 лет назад
Ищем переводчика, для длительного сотрудничества, по переводу относительно не сложных текстов (новости, обзоры, статьи по отоплению, сантехнике, кондиционированию, насосам) с английского и немецкого языка.Переводы31 заявкаЗакрыт11 лет назад
- $50
Нужно перевести эту статью, быстро. Оплата хорошая 4 дол. за 1 тис. сим. Нужны только специалисты!Переводы8 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо перевести 18 страниц A4 рукописного текста (скан дневника) на английский язык. Общий объем в набранном виде раза в два меньше. Требование к кандидатам - наличие диплома о высшем филологическом образовании.Переводы18 заявокЗакрыт11 лет назад