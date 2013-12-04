Вычитка и правка английского текста

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Завершен5 заявок235 просмотров

Приветствую.

Необходима вычитка и правка английского текста (текст для видеоролика, 1600 символов).

Все ошибки и исправления должны быть выделены в тексте.

Обязательное требование: знание английского языка в совершенстве.

Текст доступен в приложении. Ссылку на видео, при необходимости, вышлю в личку, после выбора исполнителя. Спасибо.

11 лет назад
yokozuan
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

Nuraishat
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад
$3
1 день
Несмотря на то, что заказ был очень мелким, Александра выполнила его качественно и в кратчайшие сроки. Ни одной дополнительной правки. Обязательно обращусь еще.
Сотрудничество было кратковременным, но плодотворным. Никаких претензий, всем советую :)

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Nuraishat
43 года
12 лет в сервисе
Была
6 лет назад
11 лет назад

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