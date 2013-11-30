Перевод на китайский

Есть пул текстов по веб-тематике (дизайн, разработка, создание сайтов), которые нужно перевести на китайский.

Указывайте пожалуйста стоимость за 1000 знаков и, по возможности, ссылки на портфолио.

Наличие портфолио - один из решающих факторов в выборе исполнителя.