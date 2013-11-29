Необходимо перевести 3 документа (диплом, справка, выписка со счета) для консульства на английский язык. Общий объем – 1,4 страницы (по 1800 знаков с пробелами). После перевода нужно заверить его у нотариуса. Требования: - ...
Переводчик
Требования к соискателю:
- высшее образование (филология);
- свободное владение английским языком - обязательно (владение другими иностранными языками приветствуется);
- опытный пользователь ПК;
- личные качества: ответственность, внимательность, организованность.
Обязанности:
- письменные переводы;
- редактирование переводов.
Основные требования:
- выполнение заданий в заранее оговоренные сроки;
- обязательное нахождение он-лайн с 9.00 - 18.00;
- контроль работы с помощью Yaware.
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