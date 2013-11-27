Ищется переводчик с медицинским образованием для подготовки к публикации новостей с англоязычных мед сайтов. Требования: литературный перевод свежих новостей на Ваш выбор (список сайтов дам), чистка от «воды», объем ограничен ...
Лит. переводчик. Книга о Стиве Джобсе.
Издательская группа АСТ ищет переводчика на аналитическую книгу о Стиве Джобсе ("How to Think Like Steve Jobs"). Необходим качественный, литературный перевод книги. 4.5 авторских листов.
Условия сотрудничества обсуждаются в личной переписке.
Работаем по системе:
1. Мы высылаем небольшую часть теста;
2. Вы переводите и присылаете текст обратно;
3. Мы оцениваем текст;
4. В случае, если нам подходит ваш перевод, мы заключаем договор, предоставляем материалы для перевода и начинаем работать.
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