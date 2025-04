Лит. переводчик. Книга о Стиве Джобсе.

Издательская группа АСТ ищет переводчика на аналитическую книгу о Стиве Джобсе ("How to Think Like Steve Jobs"). Необходим качественный, литературный перевод книги. 4.5 авторских листов.

Условия сотрудничества обсуждаются в личной переписке.

Работаем по системе:

1. Мы высылаем небольшую часть теста;

2. Вы переводите и присылаете текст обратно;

3. Мы оцениваем текст;

4. В случае, если нам подходит ваш перевод, мы заключаем договор, предоставляем материалы для перевода и начинаем работать.