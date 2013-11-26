Нужен переводчик польского языка. Предпочтительно носитель языка. Задача состоит в том, чтобы вычитать дипломную работу на польском языке. Объем, примерно, 60 стр. Необходимо править стилистику, окончания и т.п. ...
Перевод с чешского на русский
Необходим перевод 195 ресурсных файлов .NET проекта с чешского на русский язык. Файлы небольшие, каждый файл включает от 5 до 50 ключей.
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