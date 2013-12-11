Перевод с английского на русский

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Завершен17 заявок327 просмотров

http://yadi.sk/d/ooloMPJVDFyXV (37 мб)

Страницы журнала (т.е. на самих листах): 27-35

Страницы в pdf-ридере: 31-39 "Radio Access Network Virtualization for Future Mobile Carrier Networks".

Не знаю, как лучше будет поступить с разного рода пометками и изображениями, тут выслушаю Ваши мысли.

P.S. Человек здесь новый, поэтому готов на предоплату, но только пользователям с отзывами и/или стажем на сайте. Как вариант -- Сервис безопасного проведения сделок.

11 лет назад
keater
36 лет
11 лет в сервисе
Был
11 лет назад

Выбранный исполнитель

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад
$130
3 дня
Заказал у Елены перевод технической статьи с английского на русский. К сожалению, срок исполнения оказался слегка больше обозначенного изначально. Но справедливости ради стоит отметить, что ни один из кандидатов не указал больший срок -- такова конъюнктура рынка фриланса, с этим вряд ли можно что-то сделать, но иметь в виду -- можно вполне. В остальном же Елена показала себя профессионалом не только с точки зрения перевода, но и с точки зрения общения: не пропадала на неведомый срок, была на связи, поэтому в неведении мучиться не приходилось. Также за нарушение сроков сама предложила скидку на работу, что показывает ответственность человека. К качеству перевода никаких претензий нет. Сложная техническая статья (во всех смыслах, с кучей современных терминов, для некоторых из которых пока что даже нет аналогов в русском языке) была скурпулезно обработана и переведена на русский. Для этого Елена разобралась в незнакомой для себя области и, что важно, верно подобрала необходимые переводы терминов (статья из рода тех, которые даже на своем родной языке смогут помять очень немногие). За трепетное отношение к работе и качественный результат говорю Елене спасибо. И по тем же причинам, в случае необходимости, предпочту обратиться за переводом именно к ней.
С таким заказчиком, как Виталий, работать очень приятно. Несмотря на то, что со сроками я затянула, он не нервничал, не ругался, не создавал стрессовых ситуаций, общение происходило настолько спокойно и корректно, что доставляло удовольствие.. И предоплату, и последующую оплату проекта произвел мгновенно. Буду рада продолжить сотрудничество! Побольше б таких заказчиков!

Заявки фрилансеров

VANMAX
Елена 
46 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад
11 отзывов(-2)
11 лет назад

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