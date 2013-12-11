Перевод с английского на русский

Заказал у Елены перевод технической статьи с английского на русский. К сожалению, срок исполнения оказался слегка больше обозначенного изначально. Но справедливости ради стоит отметить, что ни один из кандидатов не указал больший срок -- такова конъюнктура рынка фриланса, с этим вряд ли можно что-то сделать, но иметь в виду -- можно вполне. В остальном же Елена показала себя профессионалом не только с точки зрения перевода, но и с точки зрения общения: не пропадала на неведомый срок, была на связи, поэтому в неведении мучиться не приходилось. Также за нарушение сроков сама предложила скидку на работу, что показывает ответственность человека. К качеству перевода никаких претензий нет. Сложная техническая статья (во всех смыслах, с кучей современных терминов, для некоторых из которых пока что даже нет аналогов в русском языке) была скурпулезно обработана и переведена на русский. Для этого Елена разобралась в незнакомой для себя области и, что важно, верно подобрала необходимые переводы терминов (статья из рода тех, которые даже на своем родной языке смогут помять очень немногие). За трепетное отношение к работе и качественный результат говорю Елене спасибо. И по тем же причинам, в случае необходимости, предпочту обратиться за переводом именно к ней.