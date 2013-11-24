Доброе утро. Интересует перевод страницы http://www.infinitymedicalinstitute.com/hrt/ Упоминайте, пожалуйста, сроки и стоимость сразу в предложении иначе заявка не будет принята.
Переводчик с английского
Требуется переводчик с анг. на рус. с видеофайла.
Очень желательно, чтобы вы понимали термины программы Photoshop и графики в целом.
Заявки фрилансеров
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