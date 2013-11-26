Перевод с польского на русский

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Завершен3 заявки152 просмотра

Добрый день. Требуется перевод всего контента на этой странице с польского на русский

http://avtomater.ru/pomoc

Перевод нужен качественный, не машинный. Главный критерий выбора исполнителя - качество. Чтобы проверить качество перевода, в заявке напишите перевод того предложения что размещено в приложении к проекту.

В ЛК переводы прошу не писать, заявки скрыты так что пишите прямо тут.

11 лет назад
Matrixcracker
Дмитрий 
40 лет
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад
$50
2 дня
Перевод выполнен качественно и в срок, все пожелания выполнены.
Только положительные впечатления от сотрудничества. Теги: вежливость, лаконичность, своевременность, готовность работать. Обращайтесь.

Заявки фрилансеров

allExclusive
Юрий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
11 лет назад

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