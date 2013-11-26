Перевод с польского на русский

Добрый день. Требуется перевод всего контента на этой странице с польского на русский

http://avtomater.ru/pomoc

Перевод нужен качественный, не машинный. Главный критерий выбора исполнителя - качество. Чтобы проверить качество перевода, в заявке напишите перевод того предложения что размещено в приложении к проекту.

В ЛК переводы прошу не писать, заявки скрыты так что пишите прямо тут.