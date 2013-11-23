Проверка и редактирование перевода на итальянский

Здравствуйте!

Есть готовый перевод текстов для мобильного приложения на итальянский язык (объем текста на русском - где-то 1500-1600 слов). И есть некоторые сомнения в корректности перевода: кое-где подозреваем чисто грамматические ошибки, а местами - искажение смысла или недоперевод).

Нужно проверить и отредактировать этот перевод. Текст вместе с переводом вышлю по запросам.

Задача довольно срочная, крайне желательно уложиться в 2 дня.