Здравствуйте коллеги, нужно сделать перевод файла с английского на русский язык.

Пример:

Было:

'YES' => 'Yes',

'NO' => 'No',

Стало:

'YES' => 'Да',

'NO' => 'Нет',

Интересует стоимость за перевод всего файла а не за количество знаков, файл в приложении. Сам скрипт стоит 35 $, так что заявки типа сделаю за 150 $ считаю завышенными. Нужны адекватные цены за работу.