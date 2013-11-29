Перевод файла

$50
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Завершен12 заявок300 просмотров

Здравствуйте коллеги, нужно сделать перевод файла с английского на русский язык.

Пример:

Было:

'YES' => 'Yes',

'NO' => 'No',

Стало:

'YES' => 'Да',

'NO' => 'Нет',

Интересует стоимость за перевод всего файла а не за количество знаков, файл в приложении. Сам скрипт стоит 35 $, так что заявки типа сделаю за 150 $ считаю завышенными. Нужны адекватные цены за работу.

11 лет назад
ozhiganov
Евгений 
42 года
11 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад
$20
1 день
Отличная работа. Все сделано быстро и качественно. Спасибо!!!
Только положительные впечатление о сотрудничестве. Своевременная оплата

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maryanee
42 года
17 лет в сервисе
Была
9 лет назад
11 лет назад

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